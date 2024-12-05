Подробное ТЗ в текстовом диалоге буду излагать частями по мере того, как буду в выяснять опыт, целеустремлённость, серьёзности уровень отношения к поставленной задаче.

Вкратце: задача продвинуть https://sswro.com/ магазин кальянов/табака в Польше.

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