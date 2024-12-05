Разместить 40 ссылок по кальянной тематике

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка24 просмотра

Подробное ТЗ в текстовом диалоге буду излагать частями по мере того, как буду в выяснять опыт, целеустремлённость, серьёзности уровень отношения к поставленной задаче.

Вкратце: задача продвинуть https://sswro.com/ магазин кальянов/табака в Польше.

Требования: посещаемость доноров не менее 100 в месяц, успешно размещённая ссылка считается, которая была опубликована 10+ дней.

Размещение ссылок
4 месяца назад
guest_1734995051299
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
час назад
106 отзывов
4 месяца назад
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Поисковые системы (SEO)