Seo оптимизация,seo теги,незначительные корректировки в структуру сайта.Перенос сайта на Https/
Разместить комменатрии с ссылками на форумах
Задача: Оставить ссылку на живом (не заспамленном) форуме.
Цена:
100 рублей -за ссылку
ВАЖНО! ВСЕ ФОРУМЫ МЫ УТВЕРЖДАЕМ. ССЫЛКИ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ НА ТЕ ФОРУМЫ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ УТВЕРДИЛИ! БУДЕТ ОТКАЗ ПО ДАННОЙ ПРИЧИНЕ И В ЧС!
Общие требования:
- пост должен быть хорошо вписанным в живую тему.Естественный пост ОБЯЗАТЕЛЬНО вознаграждается
- не писать на одном и том же форуме дважды. Только один пост на одобренном форуме, иначе отказ и ЧС.
- форум должен быть модерируемым и не заброшенным. Не состоять из одних рекламных тем и постов со ссылками.
- посетители - от 400 в сутки
- страниц в индексе - не менее 2000
- ТИЦ - от 20
- возраст домена - не младше 18 мес.
- дата регистрации - более 3 мес.
- количество сообщений - более 25
- положительная репутация
- пост не размещать в разделы досок объявлений, рекламных объявлений или рекламы - это ВАЖНО! Иначе отказ и в ЧС!
- сообщение с ссылкой не должно быть первым постом или темой. Это должен быть ответ на чей-то другой пост, сообщение от другого пользователя
- сообщение первого поста/темы не должно содержать ссылки
- в теме не должно быть больше трех ссылок
- сообщение Вашего поста должно состоять из минимум 200 символов
- текст уникальный, обычный (как от простого человека, которому интересна данная тематика), с элементами сленга.
- сообщение аргументированное и соответствует теме обсуждения
- сообщение не должно быть похоже на рекламу. Пишите ненавязчиво, например “тут почитайте на эту тему”, “вот здесь нашел”
- последнее сообщение в теме не старше недели
- тема приближена к теме статьи, на которую ставится ссылка, или теме сайта
- ссылка не должна быть картинкой
- ссылка должна быть кликабельной
- ссылка не должна быть скрытой от других и незарегистрированных пользователей
- ссылка может быть открытой или nofollow/noindex
- В обсуждении к заказу присылаете список сайтов, на которых можете разместить ссылку
- Я проверяю и отправляю вам список одобренных форумов, на которых Вы можете разместить ссылку
- Отправляю список статей, на которые нужно будет поставить ссылку
- После размещения отправляете работу на утверждение
- По завершению работы получаете оплату
Заявки фрилансеров
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