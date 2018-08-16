Разместить комменатрии с ссылками на форумах

Задача: Оставить ссылку на живом (не заспамленном) форуме.

Цена:

100 рублей -за ссылку

ВАЖНО! ВСЕ ФОРУМЫ МЫ УТВЕРЖДАЕМ. ССЫЛКИ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ НА ТЕ ФОРУМЫ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ УТВЕРДИЛИ! БУДЕТ ОТКАЗ ПО ДАННОЙ ПРИЧИНЕ И В ЧС!

Общие требования:

пост должен быть хорошо вписанным в живую тему.Естественный пост ОБЯЗАТЕЛЬНО вознаграждается

не писать на одном и том же форуме дважды. Только один пост на одобренном форуме, иначе отказ и ЧС.

форум должен быть модерируемым и не заброшенным. Не состоять из одних рекламных тем и постов со ссылками.

посетители - от 400 в сутки

страниц в индексе - не менее 2000

ТИЦ - от 20

возраст домена - не младше 18 мес.

дата регистрации - более 3 мес.

количество сообщений - более 25

положительная репутация

пост не размещать в разделы досок объявлений, рекламных объявлений или рекламы - это ВАЖНО! Иначе отказ и в ЧС!

сообщение с ссылкой не должно быть первым постом или темой. Это должен быть ответ на чей-то другой пост, сообщение от другого пользователя

сообщение первого поста/темы не должно содержать ссылки

в теме не должно быть больше трех ссылок

сообщение Вашего поста должно состоять из минимум 200 символов

текст уникальный, обычный (как от простого человека, которому интересна данная тематика), с элементами сленга.

сообщение аргументированное и соответствует теме обсуждения

сообщение не должно быть похоже на рекламу. Пишите ненавязчиво, например “тут почитайте на эту тему”, “вот здесь нашел”

последнее сообщение в теме не старше недели

тема приближена к теме статьи, на которую ставится ссылка, или теме сайта

ссылка не должна быть картинкой

ссылка должна быть кликабельной

ссылка не должна быть скрытой от других и незарегистрированных пользователей

ссылка может быть открытой или nofollow/noindex