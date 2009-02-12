Разместить на досках объявлений

На первый этам есть 4 сайта. Нужно разместить их на досках объявлениях. Россия -> Москва и московская область -> Строительство, ремонт, товары, услуги. Оплата после предоставления отчета с сылками на размещенные объявления. Критерии выбора исполнителя : количество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разместить информацию на досках объявлений. А именно: туризм, спорт, активный отдых и т.д.
Основное требование: активная ссылка на заданную страницу интернет ресурса.
От вас: стоимость и сроки.
Рекомендации и предложения рассматриваются (возможно и оплачиваются).
Основная цель - привлечение целевой аудитории под конкретную акцию, повышение ТИЦ и т.д. не важно.
Предложения без конкретики - не рассматриваются.
Все пишем здесь, в личку не надо.
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