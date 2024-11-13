Разместить ссылку на статью по ключевкам на форумах, досках, площадка

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки14 просмотров

Необходимо разместить ссылку на статью на открытых для поисковых машин площадках, с целью ее индексации по следующим ключевым словам:

Сэндвич-панели в Кемерово, мошенникив кемерово, купить сэндвич панели в кемерово

Статья https://dzen.ru/a/Zqci5R2Rby8YJXxy

Больше пожелание - продвижение статьи сделать по Кемеровской области или по Сибирскому региону.

Размещение ссылок
6 месяцев назад
guest_1496622903552
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
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Любов
 
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