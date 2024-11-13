Необходим SEO аудит сайта educationindex.ru с целью увеличения органического трафика с 98,000 до 150,000 пользователей в месяц. Задачи включают анализ причин падения трафика, составление семантики, проверку мета-тегов и рекомендации по улучшению индексации. Требуется опытный специалист, владеющий инструментами siteanalyzer, screamingfrog, Google и Яндекс вебмастерами, а также аналитикой конкурентов.
Разместить ссылку на статью по ключевкам на форумах, досках, площадка
Необходимо разместить ссылку на статью на открытых для поисковых машин площадках, с целью ее индексации по следующим ключевым словам:
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Статья https://dzen.ru/a/Zqci5R2Rby8YJXxy
Больше пожелание - продвижение статьи сделать по Кемеровской области или по Сибирскому региону.
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