Требуется продвинуть сайт на WordPress в ТОП-3 по запросу 'Дизайн упаковки'. Необходима комплексная SEO-оптимизация, включая анализ ключевых слов, улучшение контента и наращивание ссылочной массы. Ожидается детальный план действий и отчет о выполненных работах.
Разработка + СЕО-оптимизация
Разработать сайт
Добавить кнопки на сайт и привязать из к попап.Добавить SEO оптимизацию.Настроить яндекс метрику.
Выбранный исполнитель
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