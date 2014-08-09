Здравствуйте. Необходимо составить сем. ядро по 70 кеям для сайта посвященного строительству дома, 7 рубрик вида: фундамент, краша и т.д. По каждой рубрике нужно 10 ключей.
Регистрация на форумах и тематических каталогах
Необходимо провести регистрацию сайта в каталогах, форумах, площадках, блогах, соц закладок и т.д. Сайт musorr24.ru.
Требования:
1. регистрация исключительно вручную
2. Площадки только тематические, либо в тематических разделах.
3. Должна быть либо ссылка на сайт, либо просто неспамное упоминание сайта musorr24.ru (Чистый двор)
4. 70-80% ссылок и упоминаний должно быть на главную страницу сайта. Остальные на внутренние
5. Упоминать также можно название компании "Чистый двор"
6. Площадки должны быть разнообразны по типу
Требования к площадкам
1. Тиц выше 50, PR выше 1
2. Траст по xtool не ниже 4
4. отсутствие отвлекающих баннеров. Они не должны отвлекать, их должно быть немного и они не должны быть спамными. Я.Директ и качественная реклама допускается.
5. Отсутствие сайта в АГС
6. должны быть незаспамленны сслыками в сайдбарах и футере
7. сайту должно быть больше 18 месяцев с момента индексации
В ответ прислать список площадок. Их должно быть не менее 20 шт.
Обязательно должны быть площадки касающиеся именно экологии и мусора.
Т.е. тематичность должны быть высокая.
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