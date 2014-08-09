Регистрация на форумах и тематических каталогах

Необходимо провести регистрацию сайта в каталогах, форумах, площадках, блогах, соц закладок и т.д. Сайт musorr24.ru.

Требования:

1. регистрация исключительно вручную

2. Площадки только тематические, либо в тематических разделах.

3. Должна быть либо ссылка на сайт, либо просто неспамное упоминание сайта musorr24.ru (Чистый двор)

4. 70-80% ссылок и упоминаний должно быть на главную страницу сайта. Остальные на внутренние

5. Упоминать также можно название компании "Чистый двор"

6. Площадки должны быть разнообразны по типу

Требования к площадкам

1. Тиц выше 50, PR выше 1

2. Траст по xtool не ниже 4

4. отсутствие отвлекающих баннеров. Они не должны отвлекать, их должно быть немного и они не должны быть спамными. Я.Директ и качественная реклама допускается.

5. Отсутствие сайта в АГС

6. должны быть незаспамленны сслыками в сайдбарах и футере

7. сайту должно быть больше 18 месяцев с момента индексации

В ответ прислать список площадок. Их должно быть не менее 20 шт.

Обязательно должны быть площадки касающиеся именно экологии и мусора.

Т.е. тематичность должны быть высокая.