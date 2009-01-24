Регистрация сайта на форумах

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок201 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вообщем суть задания таков:

Нужно найти около 50-100 форумов, с тематикой сайта, зарегистрироваться там создать тему и закинуть текст который я Вам отправлю и опубликовать.. потом для отчетам скинуть мне ссылку на данную тему!

Стоимость одного форума 0,10$

Кто хочет копи-пастом позаниматься стучим в аську 9951444!

15 лет назад
Roma25
Нонейм 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов