Регистрация сайта на форумах

Вообщем суть задания таков:

Нужно найти около 50-100 форумов, с тематикой сайта, зарегистрироваться там создать тему и закинуть текст который я Вам отправлю и опубликовать.. потом для отчетам скинуть мне ссылку на данную тему!

Стоимость одного форума 0,10$

Кто хочет копи-пастом позаниматься стучим в аську 9951444!