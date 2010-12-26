Необходимо сделать проект в адворде Рекламную кампанию: Подбор слов Настройка Жду предложений
Регистрация сайта в каталогах
Требуется зарегистрировать сайт в каталогах.
Требуется максимальное количество каталогов, вся информация будет дана.
В первую очередь будут рассматриваться предложения с большим количеством тематических каталогов. Тематика сайта Компьютерное обслуживание и вообще все что связано с компьютерами. Проще что бы понять тематику зайдите на сайт в меню услуги, и просмотрите все названия пунктов меню "Наши услуги". http://trimod.ru/index.php
Указывайте пожалуйста конкретные предложения и цены.
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