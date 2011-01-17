Рекламировать отдельные товары интернет-магазина

Ищу толковых специалистов по контекстной рекламе, продвижению на тематических форумах, e-mail-рассылкам и т. п.

Книжный интернет-магазин http://kniga-podarok.com.ua - продаем книги на разные темы, по хорошим ценам и с быстрой доставкой по Киеву и Украине.

Интересует интернет-реклама отдельных книг, а не сайта в целом. Где и как рекламировать - на выбор исполнителя, только не средствами SEO.

Работать будем по такой схеме. Для начала вам выделяется маленький (до $15) бюджет на рекламу такой-то книги. Если у вас получается обеспечить за эти деньги целевой трафик и (главное!) побольше заказов - продолжаем сотрудничество, продолжаем рекламировать эту книгу и подключаем другие.

Хочу найти для долгосрочного сотрудничества грамотных специалистов по интернет-рекламе, которые умеют не просто "распилить" деньги заказчика, а обеспечить возврат инвестиций с прибылью в виде привлеченных клиентов.

Если у вас перед началом рекламной кампании будут какие-то идеи насчет как повысить конверсию на сайте - мы с программистом с удовольствием их реализуем.