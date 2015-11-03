РК в Google AdWords

Необходимо создание рекламной компании в Google AdWords.

Тематика: Ремонт компьютеров, ноутбуков, установка ПО, удаление вирусов и т.д. (фирма оказывает выездную компьютерную помощь).

Что необходимо сделать:

- Сбор наиболее популярных, продуктивных и недорогих запросов по данной тематике

- Создание объявлений рекламной компании

- Корректировка ставок

- Настройка самой рекламной компании

Регион компании: Санкт-Петербург и ближайший пригород.

Количество объявлений: от 1000 до 3000 (для начала).

Мастеров делать все под копирку и автоматом собирать слова не понимая их смысла, прошу не откликаться, т.к. был печальный опыт с двумя товарищами которые слили в чистую бюджет РК, а выхлопа не было.

Оплата за работу на карту Связного или Сбербанка. Для СПб возможна оплата наличными.

Главное условие: Вы должны четко понимать, что сможете выполнить эту работу. Новички и т.д. не приветствуются. Нужен хороший специалист с хорошими рекомендациями (отзывами).

Если РК "выстрелит" - готов сотрудничать на постоянной основе с этим человеком для сопровождения РК.

Чего я жду от кандидата: Цена за Ваши услуги, Время необходимое для настройки РК, Прогноз бюджета на РК (примерный: день/неделя).

Жду Ваших предложений.