Необходимо собрать техническое задание по SEO для карточки товара на маркетплейсе Озон. Ожидается проработка ключевых слов, мета-тегов и описания, чтобы улучшить видимость товара в поисковых системах.
Розміщення 50 постів на форумах України
Розмістити на форумах (УКРАЇНИ) пости з безанкорними посиланнями на сайт інтернет магазину. Кількість – 50шт.
Вимоги до посилань:
- Пост повинен бути не менше 200 символів, відповідати правилам форуму та не повинен підлягати видаленню.
- Текст посту має бути унікальним (копіпаст не підходить, дублювати один текст на кілька форумів теж не можна, брати текст із сайту теж не можна). Якщо відповідної теми немає, тоді можна створити нову.
- Прохання – написати як мінімум два абзаци тексту, а не викладати пост однією пропозицією.
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