Розміщення 50 постів на форумах України

Ищется специалист для привлечения трафика на проекты в сфере здорового образа жизни. Необходимо разбираться в источниках трафика и работать на постоянной основе. Услуга включает геотаргетинг, выбор расписания и регистрацию. Ожидается работа с реальными пользователями с сайтов, поисковых систем и соцсетей. Срок выполнения — 6 дней.