Ручная регистрация в каталогах

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен13 заявок309 просмотров

Нужна ТОЛЬКО ручная регистрация в каталогах. (+ составление уникальных описаний)

Никаких автоматических регистраций. В крайнем случае допускается FreePromote

оплата после проверки каждой ссылки

каталоги с ИЦ

1 рабочая ссылка - 1wmz

необходимо 100 ссылок

В случае обнаружения того, что регистрация проводилась автоматически - никакой оплаты и резко отрицательный отзыв.

Сам сайт и данные для регистрации - после утверждения исполнителя.

Аськой не пользуюсь, поэтому все предложения оставляйте здесь, в проекте.

17 лет назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранные исполнители

pereligin
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$100
7 дней
Работа была проделана качественно. Спасибо. +10
Очень приятно было работать с Андреем. Приятен в общении и пунктуален. Остались только положительные эмоции. Буду рад сотрудничать ещё!
andrewml
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Выражаю благодарность за своевременность и серьезный подход к делу. Оценка - 10 баллов. И, рад работе с Вами, Андрей.

Заявки фрилансеров

pereligin
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
andrewml
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад