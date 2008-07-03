SEO/линкбилдинг в Латвии, Литве, Эстонии ваши предложения жду на f.zaytsev(at)gmail.com
Ручная регистрация в каталогах
Нужна ТОЛЬКО ручная регистрация в каталогах. (+ составление уникальных описаний)
Никаких автоматических регистраций. В крайнем случае допускается FreePromote
оплата после проверки каждой ссылки
каталоги с ИЦ
1 рабочая ссылка - 1wmz
необходимо 100 ссылок
В случае обнаружения того, что регистрация проводилась автоматически - никакой оплаты и резко отрицательный отзыв.
Сам сайт и данные для регистрации - после утверждения исполнителя.
Аськой не пользуюсь, поэтому все предложения оставляйте здесь, в проекте.
Выбранные исполнители
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $5000
Нужен специалист для продвижения интернет-портала. Опыт работы в работе с порталами – обязателен! Все варианты оплаты. Рассматриваем только долгосрочное сотрудничество.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется продвижение и доделка сайта http://vsyanarugka.ru/. ваши предложения на адрес [email protected]Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно вывести сайт, продающий советники для форекс в топ 10 яндекса по ключам: forex торговые forex стратегии forex прогнозы forex forex сигналы индикаторы forex системы forex forex ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $40
Надо сделать оптимизацию title > keywords > description в online магазине. (Тематка магазина - Медецина, язык магазина ENGLISH) товаров порядка - 300Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна SEO-оптимизация по следующим ключевым словам: аренда яхт, продажа яхт, заказ яхты Итересует только Яндекс, минимум первая десятка. Расчитываем на постоянную абоненсткую плату. В ответе хотелось бы увидеть: бюджет, сроки, примеры аналогичных ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт17 лет назад
Продвижение в 10-ку поисковиков нового сайта www.insyte.ru по словосочетанию "умный дом". Обращаться только тех, кто уверен в результате. Готовы оплачивать только по факту работ, с "болтунами" по предоплате уже работали. ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт17 лет назад
Прописать сайт в DMOZ. Интересует цена и сроки.Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Тематика ноутбуки (+ чуть позже будут отдельные проекты - ИМ проекторы, форум, блог). Оптимизация по узким, средним и широким запросам. Интересуемые площадки: Яндекс Рамблер Google. Средние и широкие частоты: ноутбук ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать грамотную социальную раскрутку проекта. См аттач. ЗЫ. Обязательно прочитать всё задание. Цена выше не будет. Только для ответственного.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад