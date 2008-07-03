Нужна ТОЛЬКО ручная регистрация в каталогах. (+ составление уникальных описаний)

Никаких автоматических регистраций. В крайнем случае допускается FreePromote

оплата после проверки каждой ссылки

каталоги с ИЦ

1 рабочая ссылка - 1wmz

необходимо 100 ссылок

В случае обнаружения того, что регистрация проводилась автоматически - никакой оплаты и резко отрицательный отзыв.

Сам сайт и данные для регистрации - после утверждения исполнителя.

Аськой не пользуюсь, поэтому все предложения оставляйте здесь, в проекте.