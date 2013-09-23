Ручное размещение в каталогах

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разместить (с умом!) информацию о фирме, одной фирме, в интернет-каталогах (чешские + англ + русский). Вручную, автоматическое размещение полностью исключено. Ссылки на каталоги предоставим.

В конце - отчет в виде ссылок на публикации. Если что то будет опубликовано уже после оплаты, получите второй платеж.

Оплата WMR строго по факту публикации, ориентировочно 15 р/публикация.

Если будете делать толково и с душой, еще получите премию.

В заявках пишите цену за 100 размещений, всего размещений надо до 2000.

Не надо слать мне спам что вы что то ещё можете. О чем не спрашиваю, НЕ НАДО предлагать - будет жалоба за спам в администрацию сервиса!!!

10 лет назад
voldemar77
Владимир 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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