Руководитель проектов на постоянной основе

На постоянной основе требуется руководитель проектов для разработки и продвижения проектов на территории СНГ и международном уровне. Все проекты несложные по исполнению. Сегмент B2B - промышленное оборудование. Если вам надоело жить от заказа до заказа, но Вы высоко цените свои знания и практический опыт, а также уверены в том, что сможете показать отличные результаты в разработке и продвижении проектов под мои заказы, то жду предложений. Обязательно показать примеры успешных проектов, выведенных в рунете и англоязычном интернете. Стабильный оклад + хорошие бонусы по достижению ключевых показателей + отдельная организация офиса в Вашем городе (мои расходы) + подбор команды для Вас (мои расходы). Обеспечу материально всеми инструментами. Мне нужны гарантированные результаты.