Продвижение сайта в ТОП 1 — ТОП 5 http://v-h.com.ua вот сайт на котором вы сможете взять все ключевые слова задачи №1 — продвинуть сайт до апреля 2014 (что бы до ...
Руководитель проектов на постоянной основе
На постоянной основе требуется руководитель проектов для разработки и продвижения проектов на территории СНГ и международном уровне. Все проекты несложные по исполнению. Сегмент B2B - промышленное оборудование. Если вам надоело жить от заказа до заказа, но Вы высоко цените свои знания и практический опыт, а также уверены в том, что сможете показать отличные результаты в разработке и продвижении проектов под мои заказы, то жду предложений. Обязательно показать примеры успешных проектов, выведенных в рунете и англоязычном интернете. Стабильный оклад + хорошие бонусы по достижению ключевых показателей + отдельная организация офиса в Вашем городе (мои расходы) + подбор команды для Вас (мои расходы). Обеспечу материально всеми инструментами. Мне нужны гарантированные результаты.
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