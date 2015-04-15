Сайт мини отеля

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Россия Республика Коми г. Ухта. Сайт находится на второй странице. Нужна раскрутка и поддержка сайта на первую страницу. Сколько это будет стоить ? Город небольшой конкурентов мало. Гостиниц в городе примерно 6. На первой странице из гостиниц примерно 2 не считая рекламу яндекс директа.

10 лет назад
lytkinDmitry
Дмитрий 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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