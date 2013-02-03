Сайт Предоставление услуг хостинга

есть: onlinese.ru сайт предназначен для продажи доменных имён и хостинг планов.

Цель перед исполнителем – "Создание удобного инструмента для веб-мастера"

То есть, чтобы не опытный или опытный веб-мастер попадая на onlinese.ru чувствовал себя комфортно, как на других сайтах подобного толка. Дизайн оставляем такой, какой есть, больше работаем с модулями и компонентами.

желательно - опыт общения с разными хостинг компаниями и использование их сайтов для получения первичной и последующей информации.