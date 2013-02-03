Оптимизировать под поисковики и вывести на 1-ые позиции сайт тематики "Абразивные инструменты и материалы, электроды" для страны "Казахстан"
Сайт Предоставление услуг хостинга
есть: onlinese.ru сайт предназначен для продажи доменных имён и хостинг планов.
Цель перед исполнителем – "Создание удобного инструмента для веб-мастера"
То есть, чтобы не опытный или опытный веб-мастер попадая на onlinese.ru чувствовал себя комфортно, как на других сайтах подобного толка. Дизайн оставляем такой, какой есть, больше работаем с модулями и компонентами.
желательно - опыт общения с разными хостинг компаниями и использование их сайтов для получения первичной и последующей информации.
Выбранный исполнитель
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