Сайт Предоставление услуг хостинга

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки134 просмотра

есть: onlinese.ru сайт предназначен для продажи доменных имён и хостинг планов.

Цель перед исполнителем – "Создание удобного инструмента для веб-мастера"

То есть, чтобы не опытный или опытный веб-мастер попадая на onlinese.ru чувствовал себя комфортно, как на других сайтах подобного толка. Дизайн оставляем такой, какой есть, больше работаем с модулями и компонентами.

желательно - опыт общения с разными хостинг компаниями и использование их сайтов для получения первичной и последующей информации.

13 лет назад
ncvo
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

blik6
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$500
60 дней
За полгода сотрудничества получил ежемесячно растущий трафик на сайт onlinese.ru, был произведён анализ, выявлено и исправлено ряд ошибок, мешающих сайту расти. на данный момент передал исполнителю ещё один проект.
Грамотный и адекватный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

blik6
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад