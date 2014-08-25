Оптимизация и продвижение сайта/доски объявлений www.bikers.net.ua
Сайт теряет позиции
сайт http://polimedel-plenka.ru стремительно теряет позиции и за 2 месяца скатился по главному запросу полимедэл с 3 на 15 позицию, причем релевантная страница изменилась по запросу
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