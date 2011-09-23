Сайт выпал из Яндекса - вернуть

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Закрыт6 заявок157 просмотров

Добрый день ! Есть сайт (приложение). Закуплены ссылки на сапе. Был в топе яндекса и гугла по ключевым словам в title. Сейчас в гугле есть. В яндексе нет. Поисковики google.kz, yandex.kz

Нужно исправить.

14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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Нет заявок фрилансеров