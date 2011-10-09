Есть сайт посвященный коллекционным моделям. Хотелось бы увеличить целевой трафик за счет размещения статей с вечными ссылками на сайтах схожей тематики. Если с тем откуда брать уникальный контент все более менее понятно, то с ...
Сайты архитектурно-дизайнерской тематики
Приглашаем СЕО-оптимизатора для продвижения проектов архитектурно -дизайнерской тематики.
Важные условия:
Работа в команде.
Работа со ссылками ведется на предоставленных аккаунтах бирж.
Еженедельная отчетность.
Требования:
Быть в оперативном доступе в рабочее время по скайп, icq, почте.
Наличие портфолио с продвинутыми сайтами возрастом не старше 2-х лет по высоконкурентным запросам.
В случае Вашей заинтересованности готовы выслать для расчета стоимость продвижения ключевые слова по одному из проектов.
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