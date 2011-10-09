Сайты архитектурно-дизайнерской тематики

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Закрыт3 заявки137 просмотров

Приглашаем СЕО-оптимизатора для продвижения проектов архитектурно -дизайнерской тематики.

Важные условия:

Работа в команде.

Работа со ссылками ведется на предоставленных аккаунтах бирж.

Еженедельная отчетность.

Требования:

Быть в оперативном доступе в рабочее время по скайп, icq, почте.

Наличие портфолио с продвинутыми сайтами возрастом не старше 2-х лет по высоконкурентным запросам.

В случае Вашей заинтересованности готовы выслать для расчета стоимость продвижения ключевые слова по одному из проектов.

14 лет назад
LudmilaCH
Людмила 
77 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров