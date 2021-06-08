Здравствуйте, есть website на английском языке - https://www.geoapify.com/ Создан с помощью Gatsby. В какой-то степени оптимизирован, каждая страница под свои ключевики. На данный момент застрял в выдачах на 10-30 позициях в Google. ...
Сбор Семантического ядра + Кластеризация Ключевых слов
Для разработки интернет магазина необходимо:
— Составление семантического ядра. Сбор статистики;
— Кластеризация ключевых слов;
— Предложить структуру сайта;
— Указать плотность ключевых слов на страницах сайта;
— Описать факторы релевантности сайта - интернет магазина.
Если сработаемся то дальнейшее продвижение (новые заказы) SEO по данному магазину будут предоставлены Вам.
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