Сбор семантического ядра + ТЗ копирайтеру

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок201 просмотр
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Требуется сбор СЯ для сайта на тему стоимости монет. Для быстрой связи пишите в скайп 

8 лет назад
sergigabyte
Сергей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад