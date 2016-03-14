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Сбор семантики
требуется собрать порядка 3000-5000 запросов в КК со статистикой (+подсказки в КК +подсказки вручную) с точным вхождением по темам:
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+ отдельно по "гостевым домам" по каждому городу КМВ
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