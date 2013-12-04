1. Вести внутреннюю оптимизацию сайта (оптимизация кода, текстов, перелинковки, расширению сайту, адаптация под новые алгоритмы, работа с файлами robots.ТХТ и sitemap и другие моменты для вывода сайта в топ) ...
Сделать аудит (проверку) технического задания SEO
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
Если кратко, то нужен SEO-оптимизатор для аудита (проверки) техническое задание по SEO продвижению сайта.
Вот архив с документами: приложен к заданию.
Подробнее задание описал ниже.
Я понимаю, что для seo-продвижения требуется взаимодействие разных сторон и специалистов: seo-оптимизатор, заказчик, программист, seo-копирайтер и т.д.
Поэтому для специалистов, касающихся seo-продвижения, я подготовил ряд документов: задания, памятки, образцы отчетов и т.д. С помощью этих документов будут ставится технические задания специалистам.
Так как я выступаю со стороны заказчика и не являюсь специалистом в seo, то теперь требуется провести аудит этих документов. Для этого аудита мне нужен SEO-оптимизатор, который проверит все документы и напишет свои замечания и дополнения по каждому из документов.
Повторюсь, что я выступаю со стороны заказчика, и документы должны быть направлены на максимальное получение выгоды заказчика (т.е. максимально благоприятные условия должны быть у заказчика).
В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ:
Результат нужно прислать в тех же файлах, т.е. внутри этих же документов нужно написать свои замечания и дополнения, и выделить их желтым цветом, чтобы я их потом нашел.
Если потребуется то можете выписать в отдельном документе замечания и дополнения по некоторым файлам,
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:
Оплата за задание: 1000 руб
Понимаю, что эта работа стоит дороже, поэтому за хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.
Если нужно, то предоставлю вам текстовый отзыв, свое фото, свои контакты (включая телефон) и ссылку на страницу вКонтакте (чтобы показать свою “реальность” вашим будущим заказчикам).
Также могу написать благодарственное письмо (пример: http://s018.radikal.ru/i524/1311/95/81578cecc4e7.jpg ).
P.S. Если нужен отзыв или благодарственное письмо, то попросите меня об этом после выполнения задания.
СРОКИ:
Срок на выполнение задания 2 дня (с момента поручения задания исполнителю).
Кто готов взяться, пишите!
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