Сайт упал в позициях в Гугл. Сайт зарегистрирован на https://www.google.com/webmasters/ Необходимо 1.проанализировать и выявить причину падения сайта... возможно из-за изменений на сайте на это повлияло (вышлю информацию об изменениях на сайте ...
Сделать оптимизацию сайта
Здравствуйте нужно сделать оптимизацию сайта avto-romeo61.ru под поисковые системы.
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