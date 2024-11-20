Семантическое ядро и тз для копирайтера

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка8 просмотров

Нужно составить Семантическое ядро сайта и техзадание для копирайтера. Возможно впоследствие привлечение к написанию статей.

5 месяцев назад
comerce
35 лет
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад