Сематическое ядро

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Завершен4 заявки178 просмотров

Нужно составить несколько сотен тематических СЯ с подбором релевантных страниц - 10$ за сотню. Интересуют люди с опытом в составлении СЯ.

13 лет назад
RomanSSS
Роман 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

de-seo
Денис 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
3 дня
Все сделанно четко в соответствии с ТЗ и в короткие сроки
Никаких вопросов не возникло

Заявки фрилансеров

de-seo
Денис 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад