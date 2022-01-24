Здравствуйте Сергей, я Элиза, меня интересует продвижение сайта, по Европе, Россия не интересует. Дайте знать пожалуйста, что можно сделать и стоимость услуг, я вижу что написано 15 в час, но сколько часов это займёт я не знаю. Благодарю.