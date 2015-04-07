Здравствуйте Андрей!

Прошу Вас ознакомиться с сайтом uk-tripleks.kz. Сайт сделали относительно недавно (4 месяца). Хотели бы с помощью Вас повысить сайт в поисковых системах GOOGLE и YANDEX. На сегодняшний день нас интересует стоимость Ваших услуг по продвижению нашего сайта. Так же нам необходимы рекомендации по юзабилити и самой структуры сайта. Для удобства хотелось бы связаться с Вами по телефону или скайпу.

С уважением,

Александр