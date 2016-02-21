1. Аудит сайта http://topknives.ru

2. пишем статьи на сайт http://beauty-puf.ru (будет 1 большая статья Кресло мячи) в ней 8 товаров на них мини статьи, еще 5 мини статей на товары в категории кресло Бьюти) итого: 13 статей по 500 и 1 2500, СЯ на эти 14 страниц + мегатеги