Добрый день.

мне нужно СЕО продвижение

Сайту более 10 лет, tms-log.com

Что не устраивает сейчас:

1. плохо проработана семантика, важные ключевики не отражены, порядка 50 запросов нужно заливать и поднимать в топ

1. клиент дезориентирован и не понимает по сайту услуги, удобство пользователя мало учитывалось при продвижении ранее,

2. тексты формальны и малоинформативны по сути

3. логическая структура сайта не позволяет "вести" клиента к заказу, старый дизайн.

Задача в привлечении посетителей на быструю перевозку грузов от 0,1 кг до 2000 кг, маршруты Москва и область-Казастан все крупные города

авиа перевозка и автоперевозка . Регионы показа Москва и область и весь Казахстан.

грузы от 0,1 кг до 2000 кг и с быстрыми сроками исполнения.