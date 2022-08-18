Требуется вебмастер и СЕО-специалист с опытом от 5 лет для поддержки двух сайтов тематики знакомств. Необходимо поддерживать оба языка сайта и сохранять позиции в ТОПе Google. Предпочтение отдается специалистам из Украины. Работа предполагает постоянное внимание к проектам и возможность дальнейшего сотрудничества.
SEO анализ сайта и конкурентов
Добрый день! На сайте игровой тематики (мониторинг игровых серверов) необходимо провести SEO анализ
1. Необходимо провести анализ текущего состояния сайта (около 100 тыс. страниц - автосгенерированных)
2. Провести анализ конкурентов (схожее кол-во страниц)
3. Выработать стратегию продвижения сайта в направлении SEO и вывода в топ-1 в поисковых системах Яндекс и Гугл
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $3800
Требуется запуск рекламы для получения заявок от покупателей на новостройки в Краснодаре. Цель - 50-200 заявок в первый месяц и более 1000 в месяц. Готовы обсудить комплекс мероприятий по лидогенерации. Обязательное требование - отличное выполнение задачи. Ищем надежного партнера для долгосрочного сотрудничества.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется SEO-специалист для проведения аудита сайта и анализа его конфигурации для оптимизации индексации в поисковых системах. Задача включает в себя продвижение сайта и выявление проблем для улучшения видимости в поисковой выдаче.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт3 года назад
- $8
Требуется написать и опубликовать отзыв о сайте на известном отзовике. Необходимо предоставить скрин аккаунта с более чем 10 отзывами, составить текст отзыва объемом 400-500 знаков и отправить на проверку. После проверки необходимо опубликовать отзыв и предоставить скрин. Оплата составляет 500₽ за успешную публикацию.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется SEO-продвижение сайта, посвященного авто-детейлингу в Харькове. Основная задача - вывести ресурс на первую страницу поисковых систем по целевым запросам, связанным с услугами детейлинга в регионе. Продвижение только по Харькову.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется составить полное семантическое ядро на литовском языке для темы 'Кредиты в Литве'. Необходимо собрать все ключевые слова с частотой от 10 и представить результат в виде структуры.Закрыт3 года назад
Ищем SEO-специалиста для настройки Рекламной сети Яндекса. Необходим тестовый запуск на сумму 3-5 тысяч рублей. Рассматриваем возможность долгосрочного сотрудничества для нескольких специалистов.Закрыт3 года назад
Ищется специалист для быстрого запуска поисковой рекламной кампании на одноразовые электронные сигареты ElfBar в Google Ads. Рекламный аккаунт уже создан, необходима настройка с использованием готовых ключевых слов и текста объявления. Кампания отклонена ранее, требуется без углубленной проработки аудиторий.Закрыт3 года назад
Требуется быстро запустить поисковую рекламную кампанию на одноразовые электронные сигареты ElfBar в Google Ads. Настройка уже выполнена, необходима проверка. Подготовлены ключевые слова и текст объявления. Ожидается оперативный запуск без сложных настроек.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем SEO-специалиста для интересного проекта. Открыты к сотрудничеству с начинающими и более опытными специалистами. Все детали уточняются в переписке.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт3 года назад