SEO анализ сайта и конкурентов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок783 просмотра

Добрый день! На сайте игровой тематики (мониторинг игровых серверов) необходимо провести SEO анализ

1. Необходимо провести анализ текущего состояния сайта (около 100 тыс. страниц - автосгенерированных)

2. Провести анализ конкурентов (схожее кол-во страниц)

3. Выработать стратегию продвижения сайта в направлении SEO и вывода в топ-1 в поисковых системах Яндекс и Гугл

3 года назад
Asquidbro
Андрей 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Никита
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад
3 года назад
Борис
 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
20 отзывов
3 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
25 отзывов
3 года назад
Андрей
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
28 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
9 минут назад
106 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
20 минут назад
17 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
27 отзывов
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