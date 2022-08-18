SEO анализ сайта и конкурентов

Требуется вебмастер и СЕО-специалист с опытом от 5 лет для поддержки двух сайтов тематики знакомств. Необходимо поддерживать оба языка сайта и сохранять позиции в ТОПе Google. Предпочтение отдается специалистам из Украины. Работа предполагает постоянное внимание к проектам и возможность дальнейшего сотрудничества.