SEO-аудит

  1. Биржа фриланса
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Завершен29 заявок362 просмотра

SEO-аудит сайта motoya.ru:

1. Стандартный SEO анализ сайта: выявить все текущие проблемы, которые могут негативно влиять на рейтинг в поисковых системах.

2. Выявить причины, по которым по большинству поисковых запросов позиции сайта в Google ниже чем в Яндекс. Предложить возможные пути их устранения.

3. Найти оптимальные пути продвижения по запросу "мотоэкипировка" (варианты).

10 лет назад
motoya
Павло 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$60
3 дня
Рекомендую. Для нашего сайта Андрей делал SEO-аудит. Отчет подробный, написан понятным языком, по результатам аудита даны конкретные рекомендации по продвижение. По всем дополнительным вопросам, возникшим по отчету, дал подробные, исчерпывающие ответы.
Рад сотрудничеству, только положительные эмоции при работе с заказчиком, рекомендую

Заявки фрилансеров

Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад