SEO аудит

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Закрыт15 заявок241 просмотр

Добрый день, уважаемый seo специалист. Есть сайт: clck.ru/EFoTR. Есть seo специалисты. 

Результаты перестали устраивать, готовы рассмотреть альтернативные варианты. 

Чтобы начать работать с нами необходимо провести качественный аудит(ключевое слово качественный) и предложить свои варианты улучшений позиций и свои бюджеты. Сколько трафика и сколько заявок можете привести через 2-3 месяца и, соответственно, какой бюджет для этого нужен. Эту информацию прислать на почту [email protected] 

Опыт работы обязателен. 

К вниманию Ваше портфолио. 

Если сработаемся будем отдавать Вам аналогичные проекты.

7 лет назад
creednike
Андрей 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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