Есть сайт alif.shop В основновном продаем смартфоны. Нужно настроить кампанию именно под них.
SEO аудит
Добрый день, уважаемый seo специалист. Есть сайт: clck.ru/EFoTR. Есть seo специалисты.
Результаты перестали устраивать, готовы рассмотреть альтернативные варианты.
Чтобы начать работать с нами необходимо провести качественный аудит(ключевое слово качественный) и предложить свои варианты улучшений позиций и свои бюджеты. Сколько трафика и сколько заявок можете привести через 2-3 месяца и, соответственно, какой бюджет для этого нужен. Эту информацию прислать на почту [email protected]
Опыт работы обязателен.
К вниманию Ваше портфолио.
Если сработаемся будем отдавать Вам аналогичные проекты.
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