Добрый день, уважаемый seo специалист. Есть сайт: clck.ru/EFoTR. Есть seo специалисты.

Результаты перестали устраивать, готовы рассмотреть альтернативные варианты.

Чтобы начать работать с нами необходимо провести качественный аудит(ключевое слово качественный) и предложить свои варианты улучшений позиций и свои бюджеты. Сколько трафика и сколько заявок можете привести через 2-3 месяца и, соответственно, какой бюджет для этого нужен. Эту информацию прислать на почту [email protected]

Опыт работы обязателен.

К вниманию Ваше портфолио.

Если сработаемся будем отдавать Вам аналогичные проекты.