SEO-аудит и сбор семантического ядра.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок239 просмотров

Есть лендинг на тематику эвакуации транспорта. Необходимо провести простенький SEO-аудит, чтобы указать на главные ошибки, дать какие-то рекомендации.  Так же нужно собрать небольшое семантическое ядро, потому что планируется добавить какой-нибудь SEO-текст. Сам сайт используется как посадочная для директа, но хочется его немного оптимизировать для поисковых систем. Жду откликов со стоимостью и сроками.

7 лет назад
BobbleHead
Никита 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров