SEO-аудит и сбор семантического ядра.

Есть лендинг на тематику эвакуации транспорта. Необходимо провести простенький SEO-аудит, чтобы указать на главные ошибки, дать какие-то рекомендации. Так же нужно собрать небольшое семантическое ядро, потому что планируется добавить какой-нибудь SEO-текст. Сам сайт используется как посадочная для директа, но хочется его немного оптимизировать для поисковых систем. Жду откликов со стоимостью и сроками.