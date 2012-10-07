SEO-аудит сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки123 просмотра

Необходимо провести аудит сайта, дать рекомендации по продвижению.

Сайт www.lamissi.ru

Бюджет 300 рублей.

13 лет назад
monax10
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

hybrid
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$10
1 день
Грамотный исполнитель, очень быстро и качественно проанализировал сайт на наличие недочетов в seo-оптимизации. Указал на недочеты и дал грамотные рекомендации. Буду работать в дальнейшем.
Остались только позитивные эмоции от сотрудничества. Человек четко поставил цель и сделал полную предоплату. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

hybrid
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

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