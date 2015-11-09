Сео аудит сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен7 заявок173 просмотра
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Сео аудит сайта muzachos.com

8 лет назад
MrPaul710
Павел 
41 годКазахстан
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Rorshach
Антон 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
7 дней
Помимо сео-аудита была проведена также и внутренняя оптимизация сайта. Сотрудничеством доволен. Антон - честный человек, знающий своё дело. Помог разобраться во многом и ответил на все вопросы. Рекомендую!
Отлично поработали с Павлов. Обговорили на начальном этапе, что и как будет сделано, по окончании работы с меня файл с ТЗ и окончательная оплата со стороны заказчика.