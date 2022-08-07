Привет! Есть сайт graphicwave.net нужна сео оптимизация а так же сео продвижение. Нужна первичная(оплачу отдельно) консультация по тому как вообще можно продвигать сайт. Нужен тематический трафик, но не совсем понимаю как это можно сделать. Основная аудитория США, Европа, Канада.