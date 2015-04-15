SEO для сайта и страниц соцсетей

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок158 просмотров

У нашего проекта (мобильное приложение) есть несколько ресурсов в сети: страницы соцсетей и официальный лендинг-пейдж. Все на двух языках, но будут и другие локализации.

Требуется по некоторым ключевым словам (в т.ч. и названию приложения) вывести наши ресурсы в топы выдачи Yandex и Google в максимально короткие сроки. По-идее это должно быть не сложно, поскольку название - слово, которое практически нигде не употребляется, а ключевые слова также с низкой конкуренцией.

Также требуются советы по оптимизации контента имеющихся ресурсов, в особенности лендинг-пейджа.

Пожалуйста, в своих ответах указывайте предложения о формате сотрудничества, объеме денежного вознаграждения и возможных способах оплаты.

10 лет назад
-Schwarz-
Антон 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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