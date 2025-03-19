SEO для сайта онлайн языковой школы

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Закрыт12 заявок33 просмотра

Что нужно?

1. Семантическое ядро (по каждому языку)

2. On-page SEO (по каждому языку и странице)

3. Техническая SEO-оптимизация

Финальная цель (KPI):

📈 Достижение ТОП-1 позиций по приоритетным ключевым запросам на каждом языке и в нужных регионах.

SEOОптимизация сайтовСбор семантического ядра
месяц назад
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