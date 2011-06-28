SEO для "тяжелых" проектов (ПР>5)

Требуется продвижение ТОЛЬКО НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ДОЛГОСРОЧНО С ОПЫТОМ, Слежение за контекстом, покупкой ссылок, анализ и оптимизация сайтов, составление отчетов. Обязательно опыт подобной работы. САЙТ УЖЕ ВИСИТ В ТОП 10,5,3ПО МНОГИМ ЗАПРОСАМ. РЕГИОН москва и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу партнеров (SEOшников) для продажи ссылок на наших сайтах с ПР5, ПР6, ПР7. Без бирж.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день необходимо повысить ТИЦ и PR для сайта Poraknam.ru Необходимо указать возможные сроки и стоимость выполнения работ. Отчет по проводимой работе.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо поднять ТИЦ минимум до 30 сайта. Оплата только по факту достигнутого ТИЦ.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо структурировать 3000 ключевых фраз следующим образом: Категория, подкатегория, модель (позиция). Как пример необходимо использовать список фраз по категории "холодильники", т.е. необходимо сгрупировать каждую категорию по общим фразам, фразам по брэндам, и другим фразам. Также необходимо выделить цветом коммерческие запросы ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно Зарегистрировать сайт http://www.lit-dieta.ru/ в каталоге dmozПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо размещение статьи в Википедии. Есть приблизительно написанный материал, возможно, он потребует рерайта. Оплата после нахождения статьи от 10 дней.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $700
Ведение рекламной кампании с использование контекстной рекламы для двух сайтов, металлопрокат и секс-шоп в течение трёх месяцевПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $4000
Продвижение сайтаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо прогнать сайт http://77.rielter34.ru/ по каталогам (белым) и соцзакладкам. Отчет обязателен (где прошла регистрация). СЕО и оптимизацию сайта предлагать не надо, задание узконаправленное.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен прогон по каталогам и блогам и т. д.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад