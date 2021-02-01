ЗадачаВсем привет. Необходимо продвинуть ИМ в московском регионе. ИМ 7 лет. Необходимо вывести в топ 5-10.Обязательные требованияОт Вас требуется подтвердить свои навыки в продвижение в виде скрина из топвизора или другого агрегата. В скрине должно ...
SEO консультация по созданию украиноязычной версии сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Требуется SEO консультация по созданию второй языковой версии сайта (на украинском) для сайта по транспортной тематике.
Требуется определить способ реализации адресации страниц для украинской версии (через поддомен, /ua, параметр ?lang=ua и т.д.).
Основная задача, чтобы старая версия сайта (русскоязычная) не пострадала при индексации украинской версии.
Разработчик сайта есть. Требуется только SEO консультация.
Цена договорная.
Всего доброго, Алексей
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