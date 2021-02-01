SEO консультация по созданию украиноязычной версии сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен5 заявок375 просмотров
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Доброго времени суток!

Требуется SEO консультация по созданию второй языковой версии сайта (на украинском) для сайта по транспортной тематике.

Требуется определить способ реализации адресации страниц для украинской версии (через поддомен, /ua, параметр ?lang=ua и т.д.).

Основная задача, чтобы старая версия сайта (русскоязычная) не пострадала при индексации украинской версии. 

Разработчик сайта есть. Требуется только SEO консультация.

Цена договорная.

Всего доброго, Алексей

3 года назад
LaboratoryADR
47 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Infear
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$100
1 день
Виталий грамотно и быстро проконсультировал по вопросу разработки второй языковой версии сайта с учетом SEO оптимизации. Это позволило нам из трех возможных способов реализации задачи выбрать оптимальный вариант.
Отличный заказчик, Задача четкая, без лишних дополнительных вопросов "не по теме" мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству