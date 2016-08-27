SEO-копирайт + рерайт

Сайт http://ag-ufa.ru/ , https://yadi.sk/i/8FqUuPvyuX25V с внешним видом все как надо, h1, h2 выводятся в нужном месте (на странице, но не в исходном коде). Нужно поправить, упростить, мусорные h2 убрать. Именно чтобы изменения были видны только в ...