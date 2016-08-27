SEO-копирайт + рерайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок151 просмотр
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Необходимо написать SE0-контент для товаров интернет-магазина. Тематика: здоровое питание, экологические продукты.

В написание контента входит:

Составление заголовков в соответствии с ключевыми запросами

Описание товара в соответствии с ключевыми запросами

Составление необходимых метатегов (title, description, keywords) в соответствии с ключевыми запросами

Работа ответственная и срочная.

Объем: первоначально ~ 50 запросов. Если все ок - дальше будет еще.

7 лет назад
snapdeus
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад