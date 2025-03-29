Наша компания предоставляет платформу для стартапов и инвесторов, также являемся и агентством из разных команд.

- В данный момент мы в поиске SEO/Маректолога, который поможет нам закрыть SEO/PPC возможно таргет задачи для запуска проекта.

Задачи первого приоритета:

Задание для SEO

1. Завершение SEO-наполнения для изображений

Проверить и добавить атрибуты alt и title для всех изображений везде где не хватает.

2. Создание SEO-ядра на русском языке для всех страниц

Собрать ключевые запросы для 38 страниц.

Разбить ключи на кластеры по категориям и гео.

Составить итоговый файл с распределением ключей.

3. SEO-ТЗ для блога (20 статей)

Подобрать ключевые слова на русском и английском языках.

4. SEO-ТЗ для раздела помощи (40 блоков)

Определить ключевые слова для каждого блока на двух языках.

Рекомендовать заголовки, мета-теги и перелинковку.

Учитывать популярные вопросы пользователей через анализ поисковых систем.

5. Исправление SEO-превью страниц

Проверить оставшиеся 5-8 страниц на корректность Title и Meta-description.

Убедиться в правильном отображении на десктопе и мобильных устройствах.

При необходимости согласовать визуал с дизайном.

6. Выбор площадок для размещения статей

Найти по 3 ресурса для размещения статей в США, Саудовской Аравии и Эмиратах.

Составить список с данными о стоимости размещения и контактами.

Проверить сайты на индексируемость поисковиками.

Возможно использовать PRnews или другой ресурс

7. Полная SEO-оптимизация всех 38 страниц на русском и английском языках

прежде всего разобраться с тем как вставлять ключи через Gtranslate

Создать семантическое ядро, мета-теги и заголовки.

Добавить текстовый контент с ключевыми словами

Проверить URL, внутренние ссылки и микроразметку.

8. сделать крауд линки на все страницы сайта по 30 штук на каждом языке для каждой страницы, в сумме у нас 40 основных страниц, 38 дополнительных помощи, блоги 20 стр.

Условие для крауда:

Уникальные дескрипшн для ссылок, то есть 9 штук (Итого на 3 языках по 3 ссылки на каждую стр) на каждую стр итого 882 описаний и крауд линков для всех страниц. Гео - Сша, Саудовская Аравия-ОАЭ, Великобритания.

9. Прогон хрумером безопасный объем по Гео - Сша, Саудовская Аравия-ОАЭ, Великобритания, РФ.



10. Настройка и внедрение поведенческих факторов

Присылайте пожалуйста по пунктам ответ:

- Ваше резюме

- Три самых крупных кейса что вы делали

Оплата по договоренности.

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Сотрудничество фиксируем в виде договора от нашей компании и NDA.