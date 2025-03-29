Проведення аудиту акаунтів Google Ads та Merchant Centre для інтернет-магазину білизни. Аналіз проблем з продажами та покращення якості товарних карток. Необхідна консультація фахівця з досвідом у вирішенні подібних задач. Ціна за аудит і консультацію, інші роботи обговорюються окремо.
SEO Менеджер
Наша компания предоставляет платформу для стартапов и инвесторов, также являемся и агентством из разных команд.
- В данный момент мы в поиске SEO/Маректолога, который поможет нам закрыть SEO/PPC возможно таргет задачи для запуска проекта.
Задачи первого приоритета:
Задание для SEO
1. Завершение SEO-наполнения для изображений
Проверить и добавить атрибуты alt и title для всех изображений везде где не хватает.
2. Создание SEO-ядра на русском языке для всех страниц
Собрать ключевые запросы для 38 страниц.
Разбить ключи на кластеры по категориям и гео.
Составить итоговый файл с распределением ключей.
3. SEO-ТЗ для блога (20 статей)
Подобрать ключевые слова на русском и английском языках.
4. SEO-ТЗ для раздела помощи (40 блоков)
Определить ключевые слова для каждого блока на двух языках.
Рекомендовать заголовки, мета-теги и перелинковку.
Учитывать популярные вопросы пользователей через анализ поисковых систем.
5. Исправление SEO-превью страниц
Проверить оставшиеся 5-8 страниц на корректность Title и Meta-description.
Убедиться в правильном отображении на десктопе и мобильных устройствах.
При необходимости согласовать визуал с дизайном.
6. Выбор площадок для размещения статей
Найти по 3 ресурса для размещения статей в США, Саудовской Аравии и Эмиратах.
Составить список с данными о стоимости размещения и контактами.
Проверить сайты на индексируемость поисковиками.
Возможно использовать PRnews или другой ресурс
7. Полная SEO-оптимизация всех 38 страниц на русском и английском языках
прежде всего разобраться с тем как вставлять ключи через Gtranslate
Создать семантическое ядро, мета-теги и заголовки.
Добавить текстовый контент с ключевыми словами
Проверить URL, внутренние ссылки и микроразметку.
8. сделать крауд линки на все страницы сайта по 30 штук на каждом языке для каждой страницы, в сумме у нас 40 основных страниц, 38 дополнительных помощи, блоги 20 стр.
Условие для крауда:
Уникальные дескрипшн для ссылок, то есть 9 штук (Итого на 3 языках по 3 ссылки на каждую стр) на каждую стр итого 882 описаний и крауд линков для всех страниц.
Гео - Сша, Саудовская Аравия-ОАЭ, Великобритания.
9. Прогон хрумером безопасный объем по Гео - Сша, Саудовская Аравия-ОАЭ, Великобритания, РФ.
10. Настройка и внедрение поведенческих факторов
Присылайте пожалуйста по пунктам ответ:
- Ваше резюме
- Три самых крупных кейса что вы делали
Оплата по договоренности.
АГЕНСТВАМ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ!
Сотрудничество фиксируем в виде договора от нашей компании и NDA.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 дней назад
Требуется специалист для продвижения нового сайта через контекстную рекламу. Основные платформы: Google Ads, Facebook и Instagram. Необходимо разработать стратегию и настроить рекламные кампании для эффективного привлечения трафика.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт8 дней назад
- $100
Требуется опытный маркетолог для разработки стратегии продвижения услуг на рынке. Основные задачи: повысить узнаваемость бренда и привлечь новых клиентов. Ищем специалиста с опытом в SEO и успешными кейсами.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт8 дней назад
Требуется разработать сайт на платформе Wordpress для SEO, посвященный игре про астронавтов. Необходимо написать и опубликовать 10 статей по 800 слов каждая, используя 3-4 ключевых слова и следуя SEO-руководствам. Допускается использование AI для создания контента, при условии что статьи будут уникальными и пройдут проверку на плагиат.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт23 дня назад
Требуется SEO-специалист для повышения видимости сайта в поисковых системах и привлечения целевой аудитории из Узбекистана. Задачи включают оптимизацию контента, техническое SEO, линкбилдинг и настройку контекстной рекламы в Google Ads. Опыт работы с локальным SEO будет плюсом. Укажите опыт, примеры кейсов и стоимость услуг.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 дней назад
- $500
Ищется SEO-специалист для улучшения позиций сайта по продаже бизнесов в Беларуси. Необходим подтвержденный опыт в продвижении досок объявлений и четкое описание действий для достижения топ-5 по ключевым запросам. Рассматривается долгосрочное сотрудничество с указанием стоимости часовой ставки.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт9 дней назад
- $500
Требуется полная SEO оптимизация для сайта overgoals.pro, посвященного онлайн трансляциям футбольных матчей. Необходимо разработать семантическое ядро, план работ и методологию для продвижения в топ 10 поисковых систем по запросу 'футбол онлайн'. Ищем опытного специалиста с кейсами для долгосрочного сотрудничества.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт10 дней назад
Требуется регулярный сбор семантического ядра для различных тематик. Укажите стоимость услуги для одной посадочной страницы. Ожидается предоставление качественного списка ключевых слов, подходящего для дальнейшего SEO-продвижения.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 дней назад
Требуется специалист по арбитражу для привлечения трафика из Латинской Америки с помощью Facebook Ads на Telegram-бот (кликер). Необходим опыт работы с подобными проектами и знание особенностей рынка.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 дней назад
Задача включает разработку SEO-стратегии для онлайн языковой школы. Необходимо создать семантическое ядро по каждому языку, провести on-page SEO для всех страниц и выполнить техническую SEO-оптимизацию. Цель - достичь ТОП-1 позиций по ключевым запросам на каждом языке и в целевых регионах.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт13 дней назад