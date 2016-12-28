SEO настройка

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Закрыт5 заявок174 просмотра

Есть сайт который на данный момент имеет неплохие показатели по SEO. Мы сайт обновили, несколько изменили структуру добавили второй язык.

Необходима консультация на тему что сделать, чтоб изменение структуры минимально отразилось на позициях  а так же в целом какие еще мероприятия провести по улучшению позиций сайта.

Особенность проекта - это сайт для фотографа, то есть текстов там немного, но сайт на голландском языке и англ языке тоесть сегмент SEO не русскоязычный.

Интересуют SEO-cпециалисты с опытом решения подобных задач.

8 лет назад
kukunaki
36 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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