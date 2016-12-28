SEO настройка

Есть сайт который на данный момент имеет неплохие показатели по SEO. Мы сайт обновили, несколько изменили структуру добавили второй язык.

Необходима консультация на тему что сделать, чтоб изменение структуры минимально отразилось на позициях а так же в целом какие еще мероприятия провести по улучшению позиций сайта.

Особенность проекта - это сайт для фотографа, то есть текстов там немного, но сайт на голландском языке и англ языке тоесть сегмент SEO не русскоязычный.

Интересуют SEO-cпециалисты с опытом решения подобных задач.