SEO оптимизатор

Ищу в команду специалиста по оптимизации общего профиля на удалённую работу. График работы 5/2. 8 часов в день время выбираете сами.

Задачи:

- сбор и анализ семантики

- анализ конкурентов

- аудиты сайтов (технический, коммерческих и т.д.)

- подготовка отчетов

- покупка ссылок

- контроль внесения изменений

И т.д.

Команда маленькая, по этому делать нужно все.

Требования:

- исполнительность- внимательность

- быть на связи и не пропадать без причины

- опыт продвижения сайтов от года

- опыт работы с KeyCollector, KeyAssort будет плюсом

Условия:

- ЗП во время

- интересные проекты и задачи

- испытательный срок 2 месяца