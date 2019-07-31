Необходимо привлечение трафика для сервиса кэшбэка под ключ. Предполагаем, что из контекста стоимость клиента будет чересчур высокой, но протестировать можно. Приветствуются нестандартные источники трафика. Пишите какие источники используете, стоимость настройки и ...
SEO оптимизатор
Ищу в команду специалиста по оптимизации общего профиля на удалённую работу. График работы 5/2. 8 часов в день время выбираете сами.
Задачи:
- сбор и анализ семантики
- анализ конкурентов
- аудиты сайтов (технический, коммерческих и т.д.)
- подготовка отчетов
- покупка ссылок
- контроль внесения изменений
И т.д.
Команда маленькая, по этому делать нужно все.
Требования:
- исполнительность- внимательность
- быть на связи и не пропадать без причины
- опыт продвижения сайтов от года
- опыт работы с KeyCollector, KeyAssort будет плюсом
Условия:
- ЗП во время
- интересные проекты и задачи
- испытательный срок 2 месяца
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