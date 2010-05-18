Нужен специалист по подъему ТИЦ! заявки молодых спецов не принимаю. в личку не писать. оставлять портфолио и предложения в заявке. P.S. нужен действительно грамотный и надёжный специалист. Оплата по факту подъёма ТИЦ. Проектов будет много. Но в начале только 3-5 ...
SEO оптимизатор, специалист по продвижению сайтов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания приглашает на постоянную работу опытного специалиста в области SEO-оптимизация и продвижения сайтов в интернет.
Задача:
Продвижение сайтов компании в поисковых системах Яндекс, Гугл по ВЧ,СЧ,НЧ .
Ведение и контроль контекстной рекламы. Увеличение ссылочной базы сайта.
Требования:
-высшее образование
-возраст 22-30
-отличные знания в SEO–оптимизации
-представление алгоритмов поисковых систем
-хорошие знания в контекстной рекламы
-наличие в портфолио успешно продвинутых и действующих проектов
-высокая работоспособность
-прописка Москва и МО
Услувия:
-Удобный офис не далеко от метро
-Дружный коллектив
-Быстрый интернет и компьютер
-Очень интересный, быстро развивающийся проект
-Оформление по ТК
-Рабочая неделя Пн-Ср ( 15 т.р. ) или Пн-Пт ( 25 т.р. )
-Рабочий день с 9.30 до 18.00
Ваши резюме просьба высылать на [email protected]
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