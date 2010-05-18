SEO оптимизатор, специалист по продвижению сайтов.

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Компания приглашает на постоянную работу опытного специалиста в области SEO-оптимизация и продвижения сайтов в интернет.

Задача:

Продвижение сайтов компании в поисковых системах Яндекс, Гугл по ВЧ,СЧ,НЧ .

Ведение и контроль контекстной рекламы. Увеличение ссылочной базы сайта.

Требования:

-высшее образование

-возраст 22-30

-отличные знания в SEO–оптимизации

-представление алгоритмов поисковых систем

-хорошие знания в контекстной рекламы

-наличие в портфолио успешно продвинутых и действующих проектов

-высокая работоспособность

-прописка Москва и МО

Услувия:

-Удобный офис не далеко от метро

-Дружный коллектив

-Быстрый интернет и компьютер

-Очень интересный, быстро развивающийся проект

-Оформление по ТК

-Рабочая неделя Пн-Ср ( 15 т.р. ) или Пн-Пт ( 25 т.р. )

-Рабочий день с 9.30 до 18.00

Ваши резюме просьба высылать на [email protected]

14 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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