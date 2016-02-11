SEO-оптимизация и продвижение интернет-магазина

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок204 просмотра

Ищу SEO-специалиста (фрилансера) для помощи по внутренней оптимизации и продвижению сайта. Есть готовый интернет-магазин, плохо оптимизированный, с малым количеством ключей и контента, с низкой посещаемостью. 

По работе нужно следующее:

  • Провести анализ сайта и конкурентной среды. Оценить имеющиеся тексты и ключевые фразы на сайте.
  • Составить подробный план оптимизации с рекомендациями.
  • Совместно со мной составить семантическое ядро сайта. Подобрать большую массу низкочастотных и низкоконкурентных ключей, по которым реально продвинуться за счет контента.
  • По ключам дать подробные рекомендации относительно написания текстов под них: объем, количество вхождений. Грамотно подобрать к ним тайтл, дискрипшн.
  • Рассчитать стоимость продвижения по отдельным запросам, где контента будет недостаточо.
Требования к кандидату: 
  • Хорошие знания SEO (Яндекс, Google), подтвержденные опытом (портфолио)
  • Пунктуальность, оперативность, ответственность
Сайт молодой и бюджет на продвижение минимальный. Основная цель - наладить более-менее стабильный трафик для начала продаж. 

Очень жду предложений, укажите также минимальные цены, с которыми вы работаете. 

9 лет назад
djuzer
Мария 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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