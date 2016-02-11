SEO-оптимизация и продвижение интернет-магазина

Ищу SEO-специалиста (фрилансера) для помощи по внутренней оптимизации и продвижению сайта. Есть готовый интернет-магазин, плохо оптимизированный, с малым количеством ключей и контента, с низкой посещаемостью.

По работе нужно следующее:

Провести анализ сайта и конкурентной среды. Оценить имеющиеся тексты и ключевые фразы на сайте.

Составить подробный план оптимизации с рекомендациями.

Совместно со мной составить семантическое ядро сайта. Подобрать большую массу низкочастотных и низкоконкурентных ключей, по которым реально продвинуться за счет контента.

По ключам дать подробные рекомендации относительно написания текстов под них: объем, количество вхождений. Грамотно подобрать к ним тайтл, дискрипшн.

Рассчитать стоимость продвижения по отдельным запросам, где контента будет недостаточо.

Хорошие знания SEO (Яндекс, Google), подтвержденные опытом (портфолио)

Пунктуальность, оперативность, ответственность

Требования к кандидату:Сайт молодой и бюджет на продвижение минимальный. Основная цель - наладить более-менее стабильный трафик для начала продаж.

Очень жду предложений, укажите также минимальные цены, с которыми вы работаете.