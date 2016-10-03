SEO оптимизация lingvotech.com бюро переводов Москва, МО

Проект: lingvotech.com - сайт бюро переводов Лингвотек. Москва, МО. Ищем специалиста для сотрудничества по направлению SEO.

Рассматриваем сотрудничество с оплатой за выполненные работы (постоплата, платежи 1 раз в 2 недели по результатам проделанной работы).

Необходимо управление SEO проектами, постановка задач для исполнителей (у нас свои контент-менеджеры, копирайтеры, дизайнеры, верстальщики, программисты) - те еженедельное предоставление отчетов и списков задач исполнителям. Порядок работы: 1) согласование планов на месяц 2) еженедельное выполнение.

Начнем с одного конкретного проекта: lingvotech.com (бюро переводов).

Оплата: по 1 проекту - прошу предложить ваш вариант фиксированной оплаты в неделю (только удаленное управление проектом, согласование планов, отчетность, рекомендации и постановка задач, ответы на запросы клиентов).