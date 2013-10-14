Требуется СЕО на долгосрочное сотрудничество одному проекту (перспектива по нескольким проектам если сработаемся) Требования: Успешный опыт вывода в ТОП под Яндекс, Гугл в конкурентных тематиках. Опыт внутренней оптимизации сайтов Понимание принципов usability, опыт оптимизации интерфейсов Опыт составления аудитов ...
SEO оптимизация портала для поисковых систем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Составление семантического ядра 5$ за сотню ключей.+ТЗ (2 $) (с учетом пожеланий заказчика), метатегов и ТЗ на тексты копирайтеру для портала otdih72.ru
Пожелания: Ядро должно учитывать приоритет клиентов. То есть поисковые запросы Т.к. на их базе портал живет:
Приоритет запросов №1
9 ресторанов
8 саун
7 кафе
6 банкетных залов
5 базы отдыха
4 турфирмы
5 гостиниц
3 бани
3 бильярда
2 бассейна
2 ледовых катка
2 спорт-бара
2 Фитнес клуба
1 санаторий
1 ночной клуб
1 солярий
Приоритет запросов №2
Основные запросы: Отдых, афиша, развлечения, досуг, отзывы, фотоотчеты.
Стоимость: 5$ за сотню ключей + ТЗ (2 $) (с учетом пожеланий заказчика)
Срок: 3 дня
2. Пока пишуться тексты, размещу метатеги после согласования
Метатеги пишуться с использованием ключей.
мета-теги (250 штук)
Срок: 2-3 дня
Стоимость: 87,5$
3. После размещения текста. Исправление роботс, редирект, перелинковка
Сколько по времени тексты будут писать пока сложно сказать, но не более 2-х дней. Предоплата за каждый этап.
Исправляю тех. ошибки.
Выявленные ошибки для исправления: роботс не корректно написан, редирект 301 не настроен, метатеги не корректные, под запросы текст нужно будет писать на продвигаемые страницы, релевантность корректировать, перелинковывать и др.
много страниц, статей. Копирайт по 1000 знаков без пробелов, пока объем точный не могу сказать. но не более 20 000 збп. В процессе оптимизации рассчитаю стоимость продвижения по выбранным запросам
в роботсе сайт закрыт от поисковой системы bing, для остальных нет информации вообще - это грубая ошибка, ну и релевантность нужно корректировать
Некоторые страницы в Гугле под фильтром"
За исключением выведения страниц из под фильтра Гугла. - очень рискованно. И тут гарантировать никто ничего не может (кто так говорит - брешет).
Если такие страницы есть - попробуем естественно это решить.
Стоимость: 80$
Срок: 3 дня
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Итого за все работы: 174,5
доступ для ознакомления с админкой на тестовом: test.otdih72.ru
логин: test пароль: KUWBEg1f
Доступ на портал: пароль: ninaola, логин: ninaola
Оплата переводом по Золотой Короне.
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