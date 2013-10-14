SEO оптимизация портала для поисковых систем

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка102 просмотра
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1. Составление семантического ядра 5$ за сотню ключей.+ТЗ (2 $) (с учетом пожеланий заказчика), метатегов и ТЗ на тексты копирайтеру для портала otdih72.ru

Пожелания: Ядро должно учитывать приоритет клиентов. То есть поисковые запросы Т.к. на их базе портал живет:

Приоритет запросов №1

9 ресторанов

8 саун

7 кафе

6 банкетных залов

5 базы отдыха

4 турфирмы

5 гостиниц

3 бани

3 бильярда

2 бассейна

2 ледовых катка

2 спорт-бара

2 Фитнес клуба

1 санаторий

1 ночной клуб

1 солярий

Приоритет запросов №2

Основные запросы: Отдых, афиша, развлечения, досуг, отзывы, фотоотчеты.

Стоимость: 5$ за сотню ключей + ТЗ (2 $) (с учетом пожеланий заказчика)

Срок: 3 дня

2. Пока пишуться тексты, размещу метатеги после согласования

Метатеги пишуться с использованием ключей.

мета-теги (250 штук)

Срок: 2-3 дня

Стоимость: 87,5$

3. После размещения текста. Исправление роботс, редирект, перелинковка

Сколько по времени тексты будут писать пока сложно сказать, но не более 2-х дней. Предоплата за каждый этап.

Исправляю тех. ошибки.

Выявленные ошибки для исправления: роботс не корректно написан, редирект 301 не настроен, метатеги не корректные, под запросы текст нужно будет писать на продвигаемые страницы, релевантность корректировать, перелинковывать и др.

много страниц, статей. Копирайт по 1000 знаков без пробелов, пока объем точный не могу сказать. но не более 20 000 збп. В процессе оптимизации рассчитаю стоимость продвижения по выбранным запросам

в роботсе сайт закрыт от поисковой системы bing, для остальных нет информации вообще - это грубая ошибка, ну и релевантность нужно корректировать

Некоторые страницы в Гугле под фильтром"

За исключением выведения страниц из под фильтра Гугла. - очень рискованно. И тут гарантировать никто ничего не может (кто так говорит - брешет).

Если такие страницы есть - попробуем естественно это решить.

Стоимость: 80$

Срок: 3 дня

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Итого за все работы: 174,5

доступ для ознакомления с админкой на тестовом: test.otdih72.ru

логин: test пароль: KUWBEg1f

Доступ на портал: пароль: ninaola, логин: ninaola

Оплата переводом по Золотой Короне.

10 лет назад
Gudvin72
Сергей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
IgorBielov
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$150
1 день
Ответственнен. Готов к диалогу. Исполнителен. Работает на результат.
Отличный заказчик. Ежедневно на связи, даже в выходные. Способен к восприятию новых идей и неизвестных вещей. Любые вопросы по работе готов решать по мере их поступления. Рекомендую. Продолжаем работу.
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