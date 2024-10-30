Для проекта overgoals.pro нужна полная оптимизация и комплекс мер для продвижения его релевантных запросов в ПС.

Сайт по онлайн трансляции футбольных матчей. Довольно полезный и удобный.

Статистика, эфиры, онлайн графики и тд. Все околофутбольное, но не гемблинг.

По итогу хотим увидеть в топ 10 поисковых систем в ЯД и ГУГЛ себя по запросу "футбол онлайн" и сопутствующие косвенные запросы.

На сайте для продвижения будет новостная лента, статьи. Хотим продвигаться максимально естественно.

На данный момент ничего не делалось для продвижения, проект только год как запущен, то есть никакой html оптимизации, семантики, статей и конечно ссылок еще не покупалось, никаких сео мероприятий не было еще.

В заявке хотим получить полноценный с затратами план работ, чтобы, понять Ваши навыки и опыт из презентации могли, сроки и наиболее вероятные перспективы по естественному органичному трафику на сайт в ПС. От Вас нужен большой опыт, кейсы, честность, желание вывести проект в ТОП ПС, трудолюбие, креативность. Хотим найти постоянного "Гуру" по продвижению. Если у вас поверхностные знания или вы только учитесь, пожалуйста не оставляйте заявки.

То есть нужно составить сематическое ядро, оптимизацию, план работ, сроки вывода в ПС, прописать методологию для дальнейшего естественного продвижения через статьи/ссылки.

Цену указали условную.